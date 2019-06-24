Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'da bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:31 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Afyonkarahisar- Konya
karayolu Çay
ilçesi Pınarkaya köyü yakında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; saman balyası yüklü tır ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlanırken tır ise devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, yaralıların da olduğu öğrenildi.
(İHA)
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