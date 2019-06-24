Son Dakika Haberleri: Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

29 dakika önce

Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybettiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; saman balyası yüklü tır ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlanırken tır ise devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, yaralıların da olduğu öğrenildi.
Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:30 Kaynak: İHA
trafik kazası, afyonkarahisar, tır, otomobil, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis aracına çarpıp kaçan sürücü kamyonetin altında yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi 120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 17:59:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]