Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
6 saat önce
Osmaniye'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Osmaniye'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
D.İ. (22) idaresindeki 34 ACK 787 plakalı otomobil, E-90 Otoyolunda aynı yönde giden N.A'nın (46) kullandığı 66 KK 128 plakalı tıra çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki B.İ. (46), H.F. (55), Ö.F. (27) yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü D.İ. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:51 Kaynak: AA
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