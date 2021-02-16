TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

16.02.2021 21:15

Sivas karayolunda TIR ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas karayolunda TIR ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.50'de Kayseri- Sivas karayolunun 60'nci kilometresindeki Sultanhanı kavşağında meydana geldi. Hamdi A. yönetimindeki 38 DL 637 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda İlyas Ö. yönetimindeki 33 FA 948 plakalı TIR'a  arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Hamdi A., İsa A. ve Saniye T. ile TIR sürücüsü İlyas Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Otomobil, Kayseri, Sivas, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
22:15 Elon Musk'ın tweetlere görüntüleme sınırı getirmesi Twitter'ın trafiğini düşürdü
22:11 Elon Musk'a büyük darbe! Twitter'ın trafiği ciddi derecede düştü
21:39 TEM Otoyolu Ankara-İstanbul Yönü Trafik Kapandı
21:35 TEM Otoyolu'nda heyelan! Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı
21:37 Kavga eden kadın eski sevgilisini silahla boğazından vurdu
21:35 Kendisini rahatsız eden eski sevgilisini sokak ortasında vurup öldürdü
21:33 Rize'de camilerden 'sel ve heyelana karşı' anons yapıldı
21:31 Rize'de camilerden sel ve heyelana karşı tedbirli olunması yönünde anonslar yapıldı
20:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile Görüştü
20:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü: AB'te tam üyelik sürecini canlandırmak istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 22:58:17. #1.13#
SON DAKİKA: TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement