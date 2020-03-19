Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

7 saat önce

Sivas'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Sivas'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.


Kaza, saat 20.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. K.K idaresindeki 58 NA 071 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden Ö.U. yönetimindeki 42 GP 488 plakalı tır henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonrası yan yatan otomobilin içerisinde bulunan K.K., Y.K., E.B.N.G.,(5), K.K.(2) ile Y.K hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yararlılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kente bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:52 Kaynak: İHA

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