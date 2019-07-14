Son Dakika Haberleri: TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

5 saat önce

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TIR ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TIR ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolunun Sapanca Uzunkum mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hüseyin Dursun yönetimindeki 41 PU 819 plakalı TIR, aynı yönde giden Ahmet Susam'ın kullandığı 41 YJ 109 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan otomobil, yolun sağındaki bariyerlere çarparak, dururken, sağ tarafındaki camlar kırıldı. Kazada sürücü Ahmet Susam ile otomobildeki Bedrişah Torgay (49), Halime Sözen (42) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Sakarya
Sakarya, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:28 Kaynak: DHA
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