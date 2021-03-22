Son dakika haberleri | - Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

- Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Hurdaya dönen otomobilden cansız bedeni çıkarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasına otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer B. yönetimindeki 63 LZ 569 plakalı tır ile Bahadır Yıldırım yönetimindeki 34 CRB 262 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Bahadır Yıldırım, adeta hurdaya dönen otomobilinin içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobili içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından Bahadır Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, ekiplerin çalışmalarının ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.