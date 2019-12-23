Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, Avarlar Kavşağı'nda trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde meydana geldi. Mirza Mehmet Ç. (52) idaresindeki 16 AFH 723 plakalı otomobil, "dur" levhası olmasına rağmen dikkatsiz bir şekilde dönmek isteyince Ertuğrulgazi Caddesi'nden gelip belediye istikametine gitmekte olan Ümit G. (42) idaresindeki 16 PB 460 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan çekici yardımı ile hurdaya dönen otomobil yoldan kaldırılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası trafiğe kapanan kavşak araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Polis kazayla alakalı inceleme başlattı.

(İHA)

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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