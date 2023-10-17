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TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Son Güncelleme: 17.10.2023 11:35

ORDU'nun Akkuş ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

KAFA KADAYA ÇARPIŞTILAR

Bu sabah saat 08.00 sıralarında Akkuş ilçesine bağlı Yukarıdüğencili Mahallesi İkizoğlu mevkisinde Necmi Ş. (42) yönetimindeki tır ile Samet Kocakoç yönetimindeki otomobil virajlı yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarına savruldu.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada otomobil sürücüsü Samet Kocakoç (22) ile yanındaki Mustafa Kocakoç (56) ile Güllü Kocakoç (50) hayatını kaybetti. İsmail Kocakoç (32), Halime Tonkal (58) ve Abdurrahman Tonkal (8) da yaralandı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Tır şoförü Necmi Ş., gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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