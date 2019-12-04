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Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
6 saat önce
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:39 Kaynak: AA
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 45 EF 017 plakalı otomobil ile 45 ZE 034 plakalı tır, Manisa- Menemen yolunun Muradiye Mahallesi Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobildeki H.Ş. ile M.Ç. yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.
Tır sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Jandarma ekipleri kaza nedeniyle yolda tedbir aldı.
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