- Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi - Son Dakika

- Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi

11.11.2020 22:08

- Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi Bursa Ankara karayolu Özdilek köprülü kavşak yan yolda meydana gelen kazada kamyon ile otomobil çarpıştı.

- Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi

BURSA - Bursa Ankara karayolu Özdilek köprülü kavşak yan yolda meydana gelen kazada kamyon ile otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil yeşillik alana çıkarak ters vaziyette ancak durabildi kazada tek teselli kimsenin burnunun bile kalamaması oldu.

Edinilen bilgilere göre kaza Bursa Ankara karayolu özdilek köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Hasan S idaresindeki 43 ABM 794 plakalı Tır, yan yoldan köprü üzerine çıktığı sırada arkasından gelen Hüseyin A idaresindeki 16 JHL 52 otomobil arkasına çarptı. Kontrolden çıkan otomobil yan yoldaki yeşillik alana çıkarak ters vaziyette ancak durabildi. Kazada tek teselli kimsenin burnu bile kanamaması oldu. Kaza yerine gelen trafik ekipleri gereken incelemeleri yaptıktan sonra ters vaziyette duran otomobil kontrollü bir şekilde ana yola indirilerek otomobil yoluna devam etti. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

- Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi
- Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi
- Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi
- Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi

Otomobil, Ankara, Bursa, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi - Son Dakika


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