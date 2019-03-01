Tır ile Özel Harekat Polislerini Taşıyan Minibüsle Çarpıştı: 5 Polis Yaralı (2) - Yeniden

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Suriyeli İş İnsanının 1,5 Milyon Dolarının Çalınması

TIR ile Erdoğan'ın Konvoyuna Eşlik Eden Polisleri Taşıyan Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

Bakan Kurum'dan Vatandaşları Tehdit Eden CHP'li Belediye Başkanına Sert Sözler: Kimse Sana Bu Hakkı Vermiyor