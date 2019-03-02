Son Dakika Haberleri: Tır ile Özel Harekat Polislerini Taşıyan Minibüsle Çarpıştı: 5 Polis Yaralı

Tır ile Özel Harekat Polislerini Taşıyan Minibüsle Çarpıştı: 5 Polis Yaralı

51 dakika önce

ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna eşlik eden özel harekat polislerini taşıyan minibüs, dönüş yolunda TIR'la çarpıştı.

Tır ile Özel Harekat Polislerini Taşıyan Minibüsle Çarpıştı: 5 Polis Yaralı, System.String[]
ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna eşlik eden özel harekat polislerini taşıyan minibüs, dönüş yolunda TIR'la çarpıştı. Kazada, 5 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Cankurtaran Tüneli çıkışında meydana geldi. Artvin mitingi sonrası karayolu ile Arhavi ilçesine geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda görevli özel harekat polislerini taşıyan 08 DH 542 plakalı minibüs, dönüş yolunda karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 06 HD 0117 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, 5 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar  Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - Artvin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:03 Kaynak: DHA

Artvin, Güncel
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