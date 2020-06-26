Tır ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştı - 7 kişi hayatını kaybetti (3) - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu, 7 kişi öldü 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Okal idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 14 M 0891 plakalı minibüs, Ufuk Demirtaş yönetimindeki 42 P 0171 dorse plakalı tır ile Konya- Ankara kara yolu Dörtyol kavşağında çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, sürücü Okal ile Fida Okal, Mehmet Kuş, Mehmet Okal, Medine Okal ve Mehmet Okal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar ise il merkezinin yanı sıra Yunak ve Cihanbeyli ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Tır sürücüsü Demirtaş ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 10 yaşındaki İbrahim Okal'ın da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Kazayla ilgili Konya Valiliği harekete geçti

Öte yandan tamamı Şanlıurfalı olduğu öğrenilen tarım işçilerinin yaralarının sarılması için, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın talimatıyla çalışma başlatıldı.

Vali Özkan, kazazedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Konya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na talimat verdi.

Olayın meydana geldiği kavşakta kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı.