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Tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

3 saat önce

Tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi çevre yolunda yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi çevre yolunda yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Olay, Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi sapağında meydana geldi. Talip Ç. sevk ve idaresindeki 59 NE 255 plakalı ticari araca G.K. yönetimindeki 42 EDL 73 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Talip Ç.'ye ilk müdahale oy yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Yaralı sürücü sedyeye konularak ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza mahalline gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri, yolun güvenliğini sağladı. Yangın ve patlama ihtimaline binaen itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Muratlı, Araç, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
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