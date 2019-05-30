Son Dakika Haberleri: Tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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Tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

2 saat önce

Şanlıurfa'da tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü ağır yaralandı.

Tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolu Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrilirken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:58 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
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