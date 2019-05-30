Tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolu Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrilirken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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