Tır ile Yolcu Midibüsü Çarpıştı
1 saat önce
-Kaza yeri Kars-Erzurum kara yolu Keklik Deresi mevkisinde bir tır ile yolcu midibüsü çarpıştı.
-Kaza yeri Kars- Erzurum
kara yolu Keklik Deresi mevkisinde bir tır ile yolcu midibüsü çarpıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:37 Kaynak: AA
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