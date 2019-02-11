Son Dakika Haberleri: Tır ile Yolcu Midibüsü Çarpıştı

Tır ile Yolcu Midibüsü Çarpıştı

1 saat önce

-Kaza yeri Kars-Erzurum kara yolu Keklik Deresi mevkisinde bir tır ile yolcu midibüsü çarpıştı.

-Kaza yeri Kars- Erzurum kara yolu Keklik Deresi mevkisinde bir tır ile yolcu midibüsü çarpıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:37 Kaynak: AA

Kars, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dağdan Kopan Kaya Parçası Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu Midibüs TIR'a Çarptı, Olay Yerinde Can Pazarı Yaşandı

Tanzim Satış Fiyatları Yarı Yarıya Düşürdü Devlet Bahçeli'ye Atatürk'ün Silahı Hediye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:49:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır ile Yolcu Midibüsü Çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]