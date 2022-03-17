TIR'IN AÇIK KALAN DORSESİ ÜST GEÇİDE ÇARPIP ASILI KALDI - YENİDEN - Son Dakika
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TIR'IN AÇIK KALAN DORSESİ ÜST GEÇİDE ÇARPIP ASILI KALDI - YENİDEN

17.03.2022 19:49

YALOVA'da dorsesi açık kalan TIR, üst geçide çarptı.

YALOVA'da dorsesi açık kalan TIR, üst geçide çarptı. TIR'ın dorsesi üst geçitte asılı kalırken, çekici kısmı ise yerinden koparak önce bankaya ait para nakil aracına çarptı, ardından da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesine girdi. Kazada TIR sürücüsü Mahmut Güngören (48) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Süleyman Bey Mahallesi Yalı Caddesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'den Yalova istikametine seyir halinde olan Mahmut Güngören yönetimindeki 77 ABR 419 plakalı TIR'ın açık kalan dorsesi, üst geçide çarptı. Dorse üst geçitte asılı kalırken, çarpmanın şiddetiyle yerinden kopan çekici kısmı ise seyir halinde olan 34 BUZ 152 plakalı banka para nakil aracına çarptı. TIR'ın çekicisi ardından Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesine girdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Mahmut Güngören'in tedavisi ambulansta yapılırken, banka para nakil aracında bulunan A.D. ile N.K. ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TIR'IN AÇIK KALAN DORSESİ ÜST GEÇİDE ÇARPIP ASILI KALDI - YENİDEN
TIR'IN AÇIK KALAN DORSESİ ÜST GEÇİDE ÇARPIP ASILI KALDI - YENİDEN
TIR'IN AÇIK KALAN DORSESİ ÜST GEÇİDE ÇARPIP ASILI KALDI - YENİDEN

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Mustafa Kemal Atatürk, Araştırma, Yalova, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'IN AÇIK KALAN DORSESİ ÜST GEÇİDE ÇARPIP ASILI KALDI - YENİDEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR'IN AÇIK KALAN DORSESİ ÜST GEÇİDE ÇARPIP ASILI KALDI - YENİDEN - Son Dakika
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