TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek TIR'ın altına girdi.

TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek TIR'ın altına girdi. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Emek, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Bağyurdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden Halil İbrahim Emek yönetimindeki 35 Y 8317 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aştı. Karşı şeride geçen otomobil, Tevfik Özdemir'in kullandığı 16 ABC 103 plakalı TIR'a çarparak altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü Emek'in, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Emek'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kemalpaşa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
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