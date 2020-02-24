TIR'ın altında kalan motosikletli öldü - Son Dakika
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TIR'ın altında kalan motosikletli öldü

7 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, TIR'ın çarpması sonucu altında kalan motosiklet sürücüsü Kerim Yıldız (72), yaşamını yitirdi.

TIR'ın altında kalan motosikletli öldü, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, TIR'ın çarpması sonucu altında kalan motosiklet sürücüsü Kerim Yıldız (72), yaşamını yitirdi.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 yolunun ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ö. yönetimindeki 06 JTJ 91 plakalı TIR, önünde giden Kerim Yıldız'ın kullandığı 33 VNH 61 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Yıldız, TIR'ın altında kaldı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kerim Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. TIR sürücüsü E.Ö., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kerim Yıldız, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:59 Kaynak: DHA
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