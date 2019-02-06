Tır'ın Altında Kalıp Öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Sedat Yanarsönmez (59) hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Sedat Yanarsönmez (59) hayatını kaybetti.



Kaza, dün gece Babasultan Mahallesi kavşağında meydana gedi. Bursa'dan İnegöl'e giden Kamil Türkeri yönetimindeki 42 FGV 62 plakalı çekici TIR, kavşaktan yolun karşısına geçen Sedat Yanarsönmez'e çarparak üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yanarsönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sedat Yanarsönmez'in cansız bedeni morga kaldırıldı.



TIR sürücüsü Kamil Türkeri, Kestel Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



- Bursa

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