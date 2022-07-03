TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN SÜRÜCÜ: YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDA GİDİP GELDİM - Son Dakika
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TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN SÜRÜCÜ: YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDA GİDİP GELDİM

03.07.2022 11:29
TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN SÜRÜCÜ: YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDA GİDİP GELDİM

İZMİR'de, lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçen TIR'ı fark eden otomobil sürücüsü Hamza Can Erdönmez (30), son anda manevra yaparak kurtuldu.

İZMİR'de, lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçen TIR'ı fark eden otomobil sürücüsü Hamza Can Erdönmez (30), son anda manevra yaparak kurtuldu. DHA'ya yaşadığı anları anlatan Erdönmez, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide gidip geldiğini söyledi.

Kaza, geçen cuma saat 16.30 sıralarında, Çevre Yolu Osmangazi Viyadüğü'nde meydana geldi. Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden demir yüklü TIR, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada TIR'ın geldiğini gören otomobilin sürücüsü Hamza Can Erdönmez (30), yaptığı manevrayla son anda kurtuldu. Kaza anı, arkadan gelen başka otomobilin araç kamerasınca görüntülendi. TIR'ın dorsesinden yola saçılan demirler bölgeye gelen ekipler tarafından toplandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'O ANKİ HEYECANIMI VE STRESİMİ ANLATAMAM'

Yaptığı manevrayla TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulan, bir çağrı merkezinde yönetici olarak çalışan Hamza Can Erdönmez, DHA'ya konuştu. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide gidip geldiğini söyleyen Erdönmez, kazanın şokunu güçlükle atlattığını belirterek, "Akşam Karşıyaka yönündeki kuaföre gidiyordum. Sol şeritte seyir halindeydim. Yaklaşık 110 kilometre hızla ilerliyordum. O esnada karşıdan bir TIR'ın geldiğini gördüm. TIR bariyere değdiği sırada hamle yaptım. TIR karşı şeride geçti. O anki refleksle 2 şerit sağa atlayarak hayatta kaldım" dedi. Erdönmez, "Aslında öleceğimi hissettim. Gerçekten çok korktum. Karşınıza kocaman bir TIR geliyor. Kaçmaya çalışıyorsunuz. Kabus gibi bir şeydi. Sağa yanaşıp durduğumda o anki heyecanımı ve stresimi anlatamam. Bir 5 dakika aracın içerisinde kaldım. Ondan sonra kendime geldim. Sonra olayın ne şekilde olduğunu anlamaya çalıştım. Arkama yola baktığımda daha net gördüm" dedi.

'YOLDA DİKKATLİ OLMAK HAYAT KURTARIYOR'

Yolu takip ettiğini dile getiren Erdönmez, "Sürüş sırasında çok dikkatli olmak gerekiyor. Açıkçası kendimi çok şanslı hissediyorum. Biraz şans biraz da refleksle hayatta kaldım. O an bir refleksle manevra yaptım. Belki şimdi aynısını yapamayabilirim. Mesela frene basmış olsaydım, o hızla takla atabilirdim. ya da TIR'ın bir parçası çarpmış olsa ciddi bir şey olabilirdi. Çok şükür bir şey olmadı, atlattık. TIR'ın lastiği patlamış. İhmal var mı yok mu bilmiyorum. İnsanlar araç sürerken çok dikkatli olmalı. Özellikle sol şeritte ve yüksek hızda araç kullanıyorsanız, dikkatli olmak hayat kurtarıyor. Sürücüler telefonla ya da başka bir şeyle ilgilenmemeli. Ben yolu takip ettiğim için kurtuldum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN SÜRÜCÜ: YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDA GİDİP GELDİM - Son Dakika

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SON DAKİKA: TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN SÜRÜCÜ: YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDA GİDİP GELDİM - Son Dakika
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