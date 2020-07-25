TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde bir TIR sürücüsü, önünde seyreden otomobil sürücüsünün ani frene basması sonucu kaza yapmamak için akaryakıt istasyonuna daldı.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde bir TIR sürücüsü, önünde seyreden otomobil sürücüsünün ani frene basması sonucu kaza yapmamak için akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt istasyonu çalışanı ise TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, geçen perşembe günü Gökkaya Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. TIR sürücüsü, önünde seyreden otomobilin ani frene basması sonucu kaza yapmamak için akaryakıt istasyonuna daldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin TIR'ın altına kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.



Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:06

Kaynak: DHA

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