Anneanne ve torun, karşıdan karşıya geçerken hızla gelen tırın altında kalarak can verdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 18 Mayıs'ta karşıdan karşıya geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden anneanne ve 5 yaşındaki torunu, Babaeski ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, anneanne ve 5 yaşındaki torunu, trafik ışığının değişmesiyle hareket eden tırın çarpmasıyla dengelerini kaybedip tırın tekerinin altında kalması yer alıyor.
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