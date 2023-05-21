Anneanne ve torun, karşıdan karşıya geçerken hızla gelen tırın altında kalarak can verdi - Son Dakika
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Anneanne ve torun, karşıdan karşıya geçerken hızla gelen tırın altında kalarak can verdi

21.05.2023 10:56

Lüleburgaz'da yaşanan olayda anneanne ve torun karşıdan karşıya geçerken hızla gelen tırın altında kalarak hayatlarını kaybettiler. Anneanne ve 5 yaşındaki torunu toprağa verilirken feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 18 Mayıs'ta karşıdan karşıya geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden anneanne ve 5 yaşındaki torunu, Babaeski ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

KAHREDEN ANLAR KAMERADA

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, anneanne ve 5 yaşındaki torunu, trafik ışığının değişmesiyle hareket eden tırın çarpmasıyla dengelerini kaybedip tırın tekerinin altında kalması yer alıyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Murad Mert: o şöför orayı nasıl görsün trafiğin içinden geçiyor. tırın önü yüksek şöför büyük ihtimalle ışığı kontrol ediyor. yazık ya şöförede yazık ölenede yazık. insanlarımız trafik konusunda gerçekten çok bilinçsiz. Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
  • Bulent Yarici: Lütfen bunu kamu spotu olarak paylassin devlet trafik ışıklarinda duran arabaların arasindan gecmesin kimse. En önden ışıgın altından gecsin yayalar Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
  • Önder Toprak: Adım neresi Hızlı Gözlerin Yazıyı Nasil yazıyor Araç Yüksek Nasıl Görsün Adam Cevap Yaz 16 3 Yayından Kaldır
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Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anneanne ve torun, karşıdan karşıya geçerken hızla gelen tırın altında kalarak can verdi - Son Dakika


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