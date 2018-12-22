Son Dakika Haberleri: Tır'ın Arkadan Çarptığı Motosikletteki Sürücü Yaralandı, Eşi Öldü

Tır'ın Arkadan Çarptığı Motosikletteki Sürücü Yaralandı, Eşi Öldü

1 saat önce

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, TIR'ın arkadan çarparak yaklaşık 20 metre sürüklediği motosikletteki sürücü Zeki Özgen yaralandı, eşi Zekiye Özgen ise hayatını kaybetti.

Tır'ın Arkadan Çarptığı Motosikletteki Sürücü Yaralandı, Eşi Öldü, System.String[]
ORDU'nun Fatsa ilçesinde, TIR'ın arkadan çarparak yaklaşık 20 metre sürüklediği motosikletteki sürücü Zeki Özgen yaralandı, eşi Zekiye Özgen ise hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Fatsa ilçesi Samsun- Ordu yolu Aybastı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Iurı Khozrevanıdze yönetimindeki OD-007-BH plakalı TIR, önünde giden Zeki Özgen yönetimindeki 52 DM 409 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle, motosiklet TIR'ın altında kalarak, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü ile eşi Zekiye Özgen'i ilk yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Zekiye Özgen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeki Özgen'in tedavisi ise sürüyor. 

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:51 Kaynak: DHA

Samsun, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akademisyenin Sözleri Üniversiteyi Karıştırdı: Aleviler Bu Kafayla Daha Çok Bedel Öder! İstanbul'da Çarşamba Günü Beklenen Kar Yağışı Megakenti Günlerce Esir Alacak

Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu 18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:04:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır'ın Arkadan Çarptığı Motosikletteki Sürücü Yaralandı, Eşi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]