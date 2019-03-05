Tır'ın Çarptığı 70 Yaşındaki Kişi Hayatını Kaybetti
14 dakika önce
KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfi Güneş (70), TIR'ın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KAYSERİ'nin Tomarza
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfi Güneş (70), TIR'ın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Şehit Tamer Gülveren Caddesi'nde meydana geldi. Musa Çiftçi
yönetimindeki 38 TY 652 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfi Güneş'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Güneş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Tomarza Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Güneş, burada yapılan müdahalenin ardından Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi. Seyfi Güneş, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Çiftçi ise, gözaltına alındı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:17 Kaynak: DHA
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