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TIR'ın çarptığı adam feci şekilde can verdi

1 saat önce

TIR'ın çarptığı adam feci şekilde can verdiÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TIR'ın çarptığı adam feci şekilde can verdi

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis kazadan sonra kaçan TIR sürücüsünü arıyor.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Sungurlu- Kırıkkale karayolu Ocaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rafet Demirdiş'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demirdiş olay yerinde feci şekilde can verirken, TIR sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Rafet Demirdiş'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazandan sonra kaçan sürücüyü bulmak işin geniş çaplı arama başlattı.

Sungurlu, Polis, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:20 Kaynak: İHA
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