Tır'ın çarptığı ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

KONYA'da bir TIR'ın çarptığı öne sürülen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir nakliyat firmasına ait TIR'ın çarptığı ağaç, park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. Olay yerine gelen araç sahipleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Araçların üzerindeki ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.