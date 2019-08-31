Son Dakika Haberleri: Tır'ın çarptığı ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi
Son Dakika Güncel Haber

Tır'ın çarptığı ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

3 saat önce

KONYA'da bir TIR'ın çarptığı öne sürülen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.

Tır'ın çarptığı ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi, System.String[]

KONYA'da bir TIR'ın çarptığı öne sürülen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir nakliyat firmasına ait TIR'ın çarptığı ağaç, park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. Olay yerine gelen araç sahipleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Araçların üzerindeki ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nişantaşı, Selçuklu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşar İpek'ten Serengil'e "Soyuma başka soy karışacak" suçlaması
Ev alayım derken vergi kaçakçısı olmayın Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi Babacan'ın kuracağı partide yer alacağı iddia edilen 2 eski HDP'liden açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:16:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır'ın çarptığı ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]