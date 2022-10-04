TIR'IN ÇARPTIĞI ALEV ALAN OTOMOBİLDE ÖLEN SÜRÜCÜ VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, TIR'ın çarptığı park halindeki otomobilin alev alması sonucu hayatını kaybeden Temel Kirpitçi (56) ile eşi Arzu Kirpitçi (48), Ordu'nun Ulubey ilçesinde toprağa verildi. Kaza, dün saat 06.30 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Temel Kirpitçi, köprülü kavşak altında arızalanan 34 FFM 780 plakalı otomobili yolun sağına çekti. Bu sırada aynı yönde giden A.S. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yanmaya başladı. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otomobildeki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişilerin, sürücü Temel Kirpitçi ile eşi Arzu Kirpitçi olduğu tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kirpitçi ailesinin, İstanbul'da yaşadıkları, düğüne katılmak için memleketleri Ordu'nun Ulubey ilçesi Akoluk Mahallesi'ne doğru yola çıktıkları belirtildi. YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

3 çocuk sahibi Kirpitçi çiftinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Ordu'nun Ulubey ilçesi Akoluk Mahallesi'ne götürüldü. Çift için Orta Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Temel ve Arzu Kirpitçi çifti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.