TIR'IN ÇARPTIĞI ALEV ALAN OTOMOBİLDE ÖLEN SÜRÜCÜ VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

TIR'IN ÇARPTIĞI ALEV ALAN OTOMOBİLDE ÖLEN SÜRÜCÜ VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

04.10.2022 13:17

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, TIR'ın çarptığı park halindeki otomobilin alev alması sonucu hayatını kaybeden Temel Kirpitçi (56) ile eşi Arzu Kirpitçi (48), Ordu'nun Ulubey ilçesinde toprağa verildi.

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, TIR'ın çarptığı park halindeki otomobilin alev alması sonucu hayatını kaybeden Temel Kirpitçi (56) ile eşi Arzu Kirpitçi (48), Ordu'nun Ulubey ilçesinde toprağa verildi. Kaza, dün saat 06.30 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Temel Kirpitçi, köprülü kavşak altında arızalanan 34 FFM 780 plakalı otomobili yolun sağına çekti. Bu sırada aynı yönde giden A.S. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yanmaya başladı. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otomobildeki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişilerin, sürücü Temel Kirpitçi ile eşi Arzu Kirpitçi olduğu tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kirpitçi ailesinin, İstanbul'da yaşadıkları, düğüne katılmak için memleketleri Ordu'nun Ulubey ilçesi Akoluk Mahallesi'ne doğru yola çıktıkları belirtildi. YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

3 çocuk sahibi Kirpitçi çiftinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Ordu'nun Ulubey ilçesi Akoluk Mahallesi'ne götürüldü. Çift için Orta Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Temel ve Arzu Kirpitçi çifti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

YORUMLAR
500
EŞİNİ 6 YERİNDEN BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİYİ ÖZEL EKİP ARIYOR EŞİNİ 6 YERİNDEN BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİYİ ÖZEL EKİP ARIYOR Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 7 kilometrelik tır kuyruğu oluştu Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 7 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Kaynak: DHA

Gürcistan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'IN ÇARPTIĞI ALEV ALAN OTOMOBİLDE ÖLEN SÜRÜCÜ VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:13 Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal
19:01 Şef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti!
18:50 Selahattin Demirtaş'ın polisevine yapılan saldırıyı kınaması PKK'yı rahatsız etti: Ukalalık yapma
18:25 Fenerbahçe kadrosunda sakatlık depremi! Yıldız futbolcu, AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek
17:57 İzmir'de 80 yaşındaki kadın, 85 yaşındaki kocasını öldürdü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
17:55 Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
17:44 Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu
17:17 Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı
16:44 Tekirdağ'da arkadaşının yaptığı şaka canına mal oldu! O anlar saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 19:24:21. #1.13#
SON DAKİKA: TIR'IN ÇARPTIĞI ALEV ALAN OTOMOBİLDE ÖLEN SÜRÜCÜ VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement