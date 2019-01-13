Tır'ın Çarptığı Arzu, Hayatını Kaybetti
26 dakika önce
ESKİŞEHİR'de, TIR'ın çarptığı 2 çocuk annesi Arzu Bıyık (26), hayatını kaybetti.
ESKİŞEHİR'de, TIR'ın çarptığı 2 çocuk annesi Arzu Bıyık (26), hayatını kaybetti.
Kaza, Yenidoğan Mahallesi
Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki bir fabrikada çalışan Arzu Bıyık, yolun karşına geçmek isterken Cevdet G. yönetimindeki 26 AAN 197 plakalı TIR'ın altında kaldı. Bıyık, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü Cevdet G. gözaltına alındı.
Arzu Bıyık'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.
- Eskişehir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:37 Kaynak: DHA
İki Gündür Kendisinden Haber Alınamayan Tarım İşçisinin Yanmış Cesedine Ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Deden Kurban Olsun Sana" Dediği 13 Yaşındaki Çocuk O Anları Anlattı
Ünlü Tarihçi Talha Uğurluel, FETÖ'cü Olmadığını Kanıtlamak İçin Eşi ile Diskoda Tanıştığını Söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstihdam Müjdesi: Tam 10 Bin Kişi Alınacak