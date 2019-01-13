Son Dakika Haberleri: Tır'ın Çarptığı Arzu, Hayatını Kaybetti

Tır'ın Çarptığı Arzu, Hayatını Kaybetti

26 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, TIR'ın çarptığı 2 çocuk annesi Arzu Bıyık (26), hayatını kaybetti.

Tır'ın Çarptığı Arzu, Hayatını Kaybetti, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, TIR'ın çarptığı 2 çocuk annesi Arzu Bıyık (26), hayatını kaybetti.

Kaza, Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Arzu Bıyık, yolun karşına geçmek isterken Cevdet G. yönetimindeki 26 AAN 197 plakalı TIR'ın altında kaldı. Bıyık, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü Cevdet G. gözaltına alındı.

Arzu Bıyık'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:37 Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Güncel
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