TIR'ın çarptığı at telef oldu - Son Dakika

TIR'ın çarptığı at telef oldu
7 saat önce
BURSA'da, yolda TIR'ın çarptığı at telef oldu.
BURSA'da, yolda TIR'ın çarptığı at telef oldu.
Kaza, gece saatlerinde Bursa- Ankara karayolunun Mezit mevkisinde meydana geldi. Ahmet C. idaresindeki 22 RR 882 plakalı TIR, yoldaki ata çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan at, telef oldu. Sürücü Ahmet C., kazayı yara almadan atlatırken, TIR'da maddi hasar oluştu. Telef olan at ise olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:51 Kaynak: DHA
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