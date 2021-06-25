TIR'ın çarptığı ayı telef oldu - Son Dakika

TIR'ın çarptığı ayı öldü

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde karayoluna inen boz ayı, TIR'ın çarpması sonucu öldü.

Kaza, öğlen saatlerinde D-750 karayolunun Kızılcahamam Azaphane mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan yola inip, yolun karşısına geçmek isteyen boz ayıya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ölen ayı, refüje savruldu. Refüjdeki ayıyı gören diğer sürücüler ise polis ve karayolları ekiplerine haber verdi. Ayı, karayolları ekipleri tarafından alınıp, boş araziye götürülerek gömüldü.

Görüntü dökümü:

TIR'ın çarptığı ayıdan cep telefonu görüntüsü

Haber: Burak TEKİN/ANKARA,