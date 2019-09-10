Son Dakika Haberleri: Tır'ın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Tır'ın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Karakuş (54), ağır yaralandı.

Tır'ın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Karakuş (54), ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tandoğan Caddesi'ne doğru giden Ahmet Ş.(54) yönetimindeki 34 TM 9544 plakalı TIR, bisikletli Mustafa Karakuş'a çarptı. Kazada Karakuş, ağır yaralandı. Mustafa Karakuş, çevredekilerin çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karakuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazanın ardından TIR şoförü Ahmet Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Mustafa Karakuş, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez hakim karşısına çıktı
Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü'nün darbecilere verdiği cevap halen akıllarda Ambulans kaza yapınca kalp hastası kadın tekrar hastanelik oldu Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine yanıt: Elbette ki katılacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:38:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır'ın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]