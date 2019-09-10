Tır'ın çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Karakuş (54), ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:10 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Karakuş
(54), ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye
Mahallesi'nde meydana geldi. Tandoğan Caddesi'ne doğru giden Ahmet Ş.(54) yönetimindeki 34 TM 9544 plakalı TIR, bisikletli Mustafa Karakuş'a çarptı. Kazada Karakuş, ağır yaralandı. Mustafa Karakuş, çevredekilerin çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karakuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazanın ardından TIR şoförü Ahmet Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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