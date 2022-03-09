TIR'ın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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TIR'ın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

09.03.2022 15:48
TIR'ın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Aynur Özkızılcık (60) yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Aynur Özkızılcık (60) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Ankara- İzmir kara yolu Erbiller kavşağında meydana geldi. Üzeyir Küçük (33), 43 HS 970 plakalı TIR'ı ile manevra yaparken Aynur Özkızılcık'ın (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Özkızılcık, TIR altında kaldı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Özkızılcık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, TIR şoförü Küçük'ü gözaltına aldı.


TIR'ın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
TIR'ın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
TIR'ın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
TIR'ın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
TIR'ın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
TIR'ın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
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Turgutlu, Ankara, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'ın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika


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