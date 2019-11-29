Son Dakika Haberleri: TIR'ın çarptığı işçi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel TIR'ın çarptığı işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

TIR'ın çarptığı işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

BİLECİK'in Bayırköy beldesinde yola savrulan parçaları temizleyen karayolları taşeron işçisi Yunus Kadem (60), TIR'ın çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

TIR'ın çarptığı işçi hayatını kaybetti, System.String[]

BİLECİK'in Bayırköy beldesinde yola savrulan parçaları temizleyen karayolları taşeron işçisi Yunus Kadem (60), TIR'ın çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik- Osmaneli D650 karayolunda meydana geldi. Osmaneli ilçesine giden Ali Kılınç yönetimindeki 42 BMH 98 plakalı TIR, yola savrulan parçaları temizleyen Yunus Kadem'e çarptı. Kazada Kadem olay yerinde hayatını kaybetti. Kadem'in cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Ali Kılınç ise gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Bayırköy, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir
2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 01:12:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TIR'ın çarptığı işçi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]