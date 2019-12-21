TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

KONYA'da yol ortasında yürüdüğü öne sürülen kadın, TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti, System.String[]

KONYA'da yol ortasında yürüdüğü öne sürülen kadın, TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Fehmi Dalgıntekin (65) yönetimindeki 33 BJJ 22 plakalı TIR, yolun ortasında yürüdüğü ileri sürülen kadına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.TIR şoförü Dalgıntekin gözaltına alınırken, polis, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


İstanbul Caddesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:33 Kaynak: DHA
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