TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
21.11.2020 22:22
AKSARAY'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatmana Yılmaz (74), kendisine çarpan TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.
AKSARAY'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatmana Yılmaz (74), kendisine çarpan TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Aksaray- Adana yolu Tacın Mahallesi girişinde meydana geldi. Şükrü Günay (60) yönetimindeki 06 JOR 21plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatmana Yılmaz'a çarptı. Yılmaz, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis ekiplerince TIR sürücüsü Günay gözaltına alındı. Polis olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatmana Yılmaz'ın cesedini Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
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