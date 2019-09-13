Son Dakika Haberleri: Tır'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Tır'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

KUZEY Marmara Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı kişi öldü.

Tır'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti, System.String[]
KUZEY Marmara Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı kişi öldü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Odayeri Kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi.
Bir TIR yolun karşısına geçmeye çalışan Slovakya uyruklu S.L. (29) çarparak olay yerinden kaçtı. TIR'ın altındasürüklenen S.L. olay yerinde feci şekilde can verdi. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü;
---------
-Olay yerinden görüntü


Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Esenyurt-Haramidere TEM bağlantı yolunda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Para için annesini öldürdü, cesedi buzdolabına saklamaya çalıştı! Küçük Sedanur'un öldürülmesi davası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:54:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]