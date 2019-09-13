Tır'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti
53 dakika önce
KUZEY Marmara Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:56 Kaynak: DHA
KUZEY Marmara
Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı kişi öldü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Odayeri Kavşağı Ankara
istikametinde meydana geldi.
Bir TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Slovakya
uyruklu S.L'ye (29) çarparak olay yerinden kaçtı. TIR'ın altında sürüklenen S.L. olay yerinde feci şekilde can verdi. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
- İstanbul
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