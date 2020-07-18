TIR'ın çarptığı minibüsteki 9 kişi yaralandı, şoka giren yolcular gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

TIR'ın çarptığı minibüsteki 9 kişi yaralandı, şoka giren yolcular gözyaşlarına hakim olamadı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TIR'ın tur şirketine ait minibüse arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TIR'ın tur şirketine ait minibüse arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle şoka giren bazı yolcular ambulans içerisinde göz yaşlarına hakim olamadı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM yolu Körfez gişeleri yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Abdullah Tirit yönetimindeki 34 UJ 2960 plakalı TIR, Mustafa Sağlam'ın kullandığı 10 S 00575 plakalı tur şirketine ait minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralanan bazı yolcular şoka girerek ambulans içerisinde gözyaşlarına hakim olamadı. Yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, çalışmaların ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 02:29 Kaynak: DHA
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