TIR'ın çarptığı otomobil, alev aldı; sürücü ve eşi öldü (2)- Yeniden - Son Dakika
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TIR'ın çarptığı otomobil, alev aldı; sürücü ve eşi öldü (2)- Yeniden

03.10.2022 14:02
TIR'ın çarptığı otomobil, alev aldı; sürücü ve eşi öldü (2)- Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine,'TIR'ın çarptığı otomobil alev aldı; 2 kadın öldü' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle ölenlerin sürücü Temel Kirpitçi ve eşi Arzu Kirpitçi olduğu bilgisiyle yeniden veriyoruz.

Sayın yazı işleri müdürlerine,

'TIR'ın çarptığı otomobil alev aldı; 2 kadın öldü' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle ölenlerin sürücü Temel Kirpitçi ve eşi Arzu Kirpitçi olduğu bilgisiyle yeniden veriyoruz.

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Tayfur KARA- Mehmet Can PEÇE/ SAMSUN, - SAMSUN'un Kavak ilçesinde, TIR'ın çarptığı park halindeki otomobil, alev alev yandı. Araçtaki sürücü Temel Kirpitçi (56) ile eşi Arzu Kirpitçi (48) hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç ise hurdaya döndü.

Kaza, saat 06.30 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Temel Kirpitçi, köprülü kavşak altında arızalanan 34 FFM 780 plakalı otomobili yolun sağına çekti. Bu sırada aynı yönde giden A.S. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yanmaya başladı. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otomobildeki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişilerin, sürücü Temel Kirpitçi ile eşi Arzu Kirpitçi olduğu tespit edildi.Kirpitçi ailesinin, İstanbul'da yaşadıkları, düğüne katılmak için memleketleri Ordu'nun Ulubey ilçesi Akoluk köyüne doğru yola çıktıkları belirtildi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi için Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'ın çarptığı otomobil, alev aldı; sürücü ve eşi öldü (2)- Yeniden - Son Dakika

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