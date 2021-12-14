KONYA'nın Seydişehir ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü İlhan Muştu (48) öldü, diğer sürücü Ömer Gökten (50) yaralandı.

Kaza,saat 21.00 sıralarında Seydişehir- Antalya kara yolunun 14'üncü kilometresinde Madenli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ömer Gökten yönetimindeki 42 EAH 57 plakalı TIR, kavşakta İlhan Muştu'nun kullandığı 42 ADM 006 plakalı otomobile çarptı. Otomobil hurda yığınına dönerken, TIR da şarampole devrildi. Kaza da sürücülerden İlhan Muştu, olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Ömer Gökten de yaralandı. Yaralı Gökten ihbar üzerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.