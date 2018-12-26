Son Dakika Haberleri: Tır'ın Çarptığı Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Tır'ın Çarptığı Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

34 dakika önce

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Tır'ın Çarptığı Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Samsat- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Şahin'in yönetimindeki 73 AE 869 plakalı TIR, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mustafa Demirelli yönetimindeki 02 AN 288 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Mehmet Selim Taşkın (23), Halil Taşkın (21) ile Bayram Demirelli (21) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Jandarma olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:33 Kaynak: DHA

Samsat, Adıyaman, Güncel
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