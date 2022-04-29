TIR'ın çarptığı Romanyalı şoför öldü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde arızalanan aracını yol kenarında tamir etmeye çalışan Romanya uyruklu TIR şoförü Dumitru Marin, başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Ergene ilçesi yakınlarında meydana geldi. Romanya'dan Türkiye'ye gelen Dumitri Marin, kullandığı GR 05E YF plakalı TIR'ı arıza yapınca yolun kenarına çekti. TIR'daki arızayı bulmaya çalışan Marin'e, bu sırada Serhat G.'nin kullandığı TIR çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Marin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.TIR şoförü Serhat G. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.