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TIR'IN ÇARPTIĞI TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜ, ARACIN ALTINDA SIKIŞARAK YARALANDI - Son Dakika

TIR'IN ÇARPTIĞI TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜ, ARACIN ALTINDA SIKIŞARAK YARALANDI

03.01.2022 22:22

HATAY'ın Erzin ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı traktör sürücü Mehmet İspir, devrilen aracında sıkışarak ağır yaralandı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı traktör sürücü Mehmet İspir, devrilen aracında sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında E5 Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AIG 117 plakalı TIR, aynı yönde önünde ilerleyen Mehmet İspir'in kullandığı ve odunlu römorkunda reflektörü olmadığı öne sürülen 80 LK 302 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kontrolden çıkan traktör ve römorku devrilirken, sürücü İspir de aracın altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılan İspir, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif yaralı atlatan TIR sürücüsü de kentteki bir hastaneye götürüldü. Tedavisi devam eden yaralılardan İspir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kurtarma çalışması ve traktör römorkundan çevreye savrulan odunlar nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilip, yolun odunlardan temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

Jandarma ve polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

TIR'IN ÇARPTIĞI TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜ, ARACIN ALTINDA SIKIŞARAK YARALANDI
TIR'IN ÇARPTIĞI TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜ, ARACIN ALTINDA SIKIŞARAK YARALANDI
TIR'IN ÇARPTIĞI TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜ, ARACIN ALTINDA SIKIŞARAK YARALANDI

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Jandarma, Traktör, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'IN ÇARPTIĞI TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜ, ARACIN ALTINDA SIKIŞARAK YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR'IN ÇARPTIĞI TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜ, ARACIN ALTINDA SIKIŞARAK YARALANDI - Son Dakika
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