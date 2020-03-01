TIR'ın çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR'ın çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika

TIR'ın çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın çarptığı Sabri Yalçın (57) yaşamını yitirdi.

TIR'ın çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın çarptığı Sabri Yalçın (57) yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan TIR şoförü ise Bilecik'te yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaza, sabaha karşı Afyonkarahisar- Konya karayolunun Sultandağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin D. yönetimindeki 34 FC 4430 plakalı TIR, yolda yürüyen Sabri Yalçın'a çarptı. TIR'ın çarptığı Sabri Yalçın, olay yerinde yaşamını yitirdi.Kazanın ardından olay yerinden kaçan TIR sürücüsü güvenlik güçlerinin titiz incelemeleri ve takibi sonucunda Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.


Sultandağı, Bilecik, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:25 Kaynak: DHA
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