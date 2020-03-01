TIR'ın çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı (2) - Son Dakika

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TIR'ın çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı (2)
6 saat önce
TOPRAĞA VERİLDİAfyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitiren Sabri Yalçın için Çay ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:05 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitiren Sabri Yalçın için Çay ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından Sabri Yalçın'ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Sabri Yalçın'ın Sultandağı'ndan Çay'a gelmek için yol kenarında araç beklediği sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar),
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