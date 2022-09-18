TIR'ın çekicisini dorseden ayırarak yanmaktan kurtardı

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Erzincan- Erzurum karayolu Akyazı mevkisinde meydana geldi. Murat Belli idaresindeki antifiriz yüklü 34 JE 7478 plakalı TIR'ın dorse kısmındaki lastikler yanmaya başladı. Kısa sürede aracın dorse kısmını saran alevleri gören sürücü Murat Belli, TIR'ı yol kenarına çekti. TIR'ın çekicisini dorseden ayırarak yanmaktan kurtaran sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden sürücünün yardımına Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. TIR'ın dorse kısmındaki alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Sürücü Murat Belli, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Erzincan, İtfaiye, Akyazı, Güncel, Son Dakika

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