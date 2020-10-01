Dilucu Gümrük Kapısı'ndaki uyuşturucu operasyonunda rekor: 260 kilogram sıvı metamfetamin cinsi... - Son Dakika

Dilucu Gümrük Kapısı'ndaki uyuşturucu operasyonunda rekor: 260 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi

IĞDIR - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir tırın yakıt deposunda 260 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu yakalama ile Gümrük Muhafaza ekipleri tek seferde yapılan en büyük miktardaki metamfetamin yakalamasına imza attı.

Iğdır'da bulunan Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı bir tırda Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan kontroller sırasında tırın deposunda akaryakıt haricinde akışkan bir sıvı bulunabileceğinden şüphelenildi. Tır narkotik dedektör köpeği ile kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeğinin tırın depolarından birine tepki vermesi üzerine depoda bulunan sıvıdan numune alındı. Alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde "metamfetamin hidroklorür" olduğu anlaşıldı. Depo yerinden sökülerek içerisindeki uyuşturucu boşaltıldı. Yapılan tespitte depoda toplam 260 kilogram metamfetamin olduğu belirlendi.

Yakıt deposuna gizlenerek yakıt izlenimi verilmek istenen, gece saatlerinde gümrük kapısına getirilerek kontrol görmeden Türkiye'ye giriş yapabileceği düşünülen rekor miktardaki uyuşturucu Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati ve uzmanlığı sayesinde yakalandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu ve araç sürücüsü gözaltına alındı.