TIR'ın devirdiği direğin araçların üzerine düşme anı kamerada - Son Dakika

TOKAT'ta, bir TIR'ın dorsesinin tellere teması sonucu devrilen telefon direği park halindeki iki otomobilde hasara yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan geçen bir TIR'ın dorsesi telefon kablolarına takıldı. Kabloların bağlı olduğu direk devrilerek park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluştu. O anlar bölgedeki rehabilitasyon merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.